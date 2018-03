"Le donne e la costituzione", il convegno dell'associazione Arci Agàpe

Giovedì 8 marzo alle 16 e 30, presso la Biblioteca comunale “La Rocca”, organizza un convegno dal titolo “Le Donne e la Costituzione”.

"La nostra associazione - dice il consigliere comunale Angela Galvano - in occasione della ricorrenza dell’otto marzo e del 70esimo anniversario della costituzione della Repubblica Italiana, ha deciso di celebrare entrambe le ricorrenze con un convegno che intende sottolineare l’importanza della nostra costituzione ed il ruolo fondamentale svolto dalle ventuno donne componenti dell’Assemblea Costituente e che hanno partecipato alla stesura della stessa, dando inizio ad un lungo cammino per l’affermazione dei diritti, dell’emancipazione sociale e della parità”. La presidente dell'associazione Arci Agàpe dice:“L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione e di confronto su un tema sempre attuale, che necessità di attenzione ed impegno istituzionale per continuare quel processo di tutela e garanzia dei diritti delle donne che, ancora oggi, spesso, risultano calpestati in una società non ancora, del tutto, a misura di donna”.