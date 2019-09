Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, nuova edizione del Festival di Lampedusa

Torna per il secondo anno il "Festival di Lampedusa", tre giornate di cinema, musica, food, street art, performance live ed escursionismo per tutelare l’interculturalità e il paesaggio dell’isola più a sud d’Europa.

L'evento torna con la seconda edizione nel weekend del 27, 28 e 29 settembre 2019, grazie all’impegno civico dei giovani dell’associazione "Lampaethusa", con l’organizzazione di "Hub Turistico Lampedusa" e "Ondemotive Productions" e la direzione artistica di Luca Vullo.

Tre giorni di cinema, musica, food, street art, performance, dibattiti e tanto altro per declinare con il linguaggio universale dell’arte il "rispetto" fondamentale verso l’uomo e i suoi diritti, verso l’ambiente e il suo ecosistema. "Un rispetto - dicono - che può realizzarsi solo se plurale, se compiuto insieme, se positivamente contagioso. Per questo il Festival di Lampedusa è un invito al dialogo, valorizzando e arricchendo le diversità culturali, e al tempo stesso tutelando l’arcipelago e il mare delle Pelagie, così da contribuire alla sensibilizzazione per la tutela della biodiversità".