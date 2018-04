Via ad un laboratorio internazionale sulle: "Tecniche di apprendimento"

Un laboratorio internazionale sulle “Tecniche di apprendimento". E’ l’iniziativa promossa all’interno del progetto Kalat, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, che si terrà venerdì 27 aprile dalle 9 alle 13, con una ripresa dalle 13.30 alle 16, nel nuovo Centro Kalat di via Tevere 10, a Campobello di Licata.

A tenere il seminario, che si svolgerà in lingua inglese, sarà Shuli Yu, psicologa cognitiva di Singapore, che coinvolgerà i partecipanti in test ed esercizi utili a mostrare e rendere più efficaci i principali processi cognitivi coinvolti nell’apprendimento.

Per l’appuntamento, l’organizzazione darà la possibilità ai partecipanti di pernottare nella nuova struttura Kalat già dalla sera del giovedì e rimanere ovviamente, anche il venerdì, godendo della compagnia dei volontari stranieri e dello staff.

Durante il workshop verrà offerto un coffee break e un pranzo leggero a buffet. Shuli Yu ha 32 anni, è una psicologa cognitiva di Singapore. Ha conseguito un dottorato in psicologia presso la Michigan State University negli Stati Uniti,

e ha lavorato come ricercatrice a Berlino negli ultimi due anni. Precedentemente, ha tenuto lezioni in conferenze scientifiche e insegnato nelle università. Ma da quando ha lasciato il lavoro alla fine dell'anno scorso, ha viaggiato e fatto volontariato e, mentre partecipava a una scuola dell'infanzia al Kurt Löwenstein Education Center, si è offerta di tenere un seminario estemporaneo su come i nostri pregiudizi decisionali e la ricerca di informazioni incidono sull'aggressione razziale quando uno dei i principali facilitatori si è ammalato. Questo l'ha ispirata a cercare modi per continuare ad adattare il suo lavoro in gruppo e alle istituzioni.