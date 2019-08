"La notte dei desideri", l'evento al Belvedere Kainon

Si avvicina la Notte dei Desideri per eccellenza, la Notte di San Lorenzo al Belvedere Kainon. Staremo con il naso all’insù a cercare stelle cadenti per esprimere a occhi chiusi i nostri sogni, le nostre speranze e il desiderio che vorremmo venisse esaudito, il tutto accompagnato da musica dal vivo. Nel buio della notte, complice la Luna nel suo ultimo quarto, le scie luminose delle Perseidi si vedranno meglio, assomigliano a lacrime scintillanti che come diamanti illuminano il cielo che ricorda velluto elegantemente nero. "Quale sarà il tuo desiderio da esprimere la notte di San Lorenzo?.