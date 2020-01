"L’amore imperfetto" in scena al teatro della Posta Vecchia di Agrigento

Sabato 15 febbraio, alle 18 ed in replica alle 21, al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, andrà in scena “L’amore imperfetto”, uno spettacolo, tratto dall’omonima raccolta poetica di Margherita Biondo, dove la musica, la danza e la poesia si compenetrano, dove la parola diventa suono e movimento ed il suono diventa parola.

La rappresentazione vedrà sul palco: Salvatore Di Salvo, Claudia Frenda, Irene Giannone, Consilia Quaranta, Zaira Picone, Alex Di Rosa e Sara Duminuco, tutti artisti dell’Associazione Culturale TeatrAnima - TeatrAnimalab Agrigento.

Salvatore Di Salvo, oltre a firmare la regia dello spettacolo, interpreterà famosi brani d’amore di Gino Paoli, Sergio Cammariere, Umberto Bindi, Riccardo Del Turco, Sergio Endrigo, Bruno Martino e Mia Martini.

Il libro “L’amore imperfetto” di Margerita Biondo, edito da Medinova nel 2019, è vincitore di numerosi e prestigiosi premi letterari, quali il Premio Internazionale Navarro, il Premio Ignazio Buttitta, il Premio Città di Sarzana, il Premio Città di Firenze ed il Premio l’Anfora di Calliope:

Ingresso €10,00 - Info e prenotazioni 0922 – 26736

“Le nostre intime reazioni sono frutto di un contatto con le parti sconosciute di noi stessi, un contatto possibile solo se ci abbandoniamo alla nostra vulnerabilità perdendoci in un labirinto di interrogativi. Sicuramente non è cosa agevole mettere in discussione emozioni e sentimenti nel processo interiore che va al di là della mera definizione del rapporto fino al parlare di noi stessi di fronte all’amore, soprattutto nella difficoltà di volere sapere se amiamo fino in fondo, come e perché amiamo, chi amiamo e con quali esiti. In un percorso sul sentimento che si snoda tra certezze ed incertezze, esaltazione e sofferenza, l’amore si rivela “imperfetto” in tutte le sue sfaccettature che, nonostante tutto, ne fanno un sentimento universale persino nel dubbio, a prescindere dallo stesso ordine naturale delle cose che potrebbe culminare nella gioia o nel dolore.” (Margherita Biondo)