Educare alla sicurezza stradale, via al "Karting in piazza"

Giovedì 26 e venerdi 27 Settembre ad Agrigento in piazza Vittorio Emanuele è in programma l'evento "karting in piazza" organizzato dall'Aci e patrocinato dal Comune. In queste due giornate, a partire dalle ore 9 del mattino, nelle aree di sosta di piazza Vittorio Emanuele verrà dato il via alla manifestazione che prevede l'utilizzo di mini kart per bambini al fine di far loro imparare le regole del Codice della strada con la supervisione di esperti. Potranno partecipare i bambini di ambo i sessi dai 6 ai 10 anni. L'evento prevede la partecipazione delle scuole della città. Hanno aderito all'iniziativa anche la Protezione Civile provinciale e comunale. Scopo della manifestazione; educare alla sicurezza stradale.