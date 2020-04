Giornata internazionale del libro, ecco l'iniziativa dell'istituto "Guarino"

"Un libro è un insieme di fogli scritti, rilegati e racchiusi da una copertina ma nella realtà è una persona che ci mostra il mondo con i suoi occhi, una mappa che ci guida verso nuovi orizzonti, una bussola con cui non abbiamo paura di perderci. Il libro è l’unico mezzo in grado di spezzare le catene che impediscono alla nostra mente di pensare, di guardare oltre e trovare rifugio dalle sofferenze e dalle delusioni”. Sono queste le parole della dirigente scolastica, Gabriella Bruccoleri.

In occasione della Giornata Internazionale del Libro, istituita nel 1996 dall’Unesco giovedì 23 aprile alle ore 10.00 l’I.C. “Gaetano Guarino” di Favara organizza on line l’evento “ Io leggo a casa”. In programma: letture, provocazioni, poesie, musica, racconti di vita e di passione per i libri, premiazione virtuale dei campioni di lettura. Parteciperanno gli alunni della sezione A della scuola dell’Infanzia, la classe 3^A della Scuola Primaria, la classe 1^ B e tutte le classi Terze della Scuola Secondaria di primo grado, le Docenti Mamme del Progetto Pilota del MIUR e i nonni del Guarino, custodi della memoria e della storia. Interverranno : Dott. A. Liotta-Scrittore ed Editore ; Prof. A. Vita- Scrittore e Filosofo; Prof.ssa Lia Rocco-Attrice; Prof. M. Cirafisi-Attore; Prof. G. Gucciardo–Università di Palermo. Non mancheranno le suggestioni artistiche a cura delle ins.ti Giusy Moscato e Rosa Maria Montalbano e dei docenti di strumento musicale che daranno vita ad un gemellaggio virtuale con la scuola Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita di Belice. Invitata all’evento anche la Scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Nel pomeriggio le Docenti-Mamme daranno vita ad un incontro con l’autore, collegandosi in diretta con lo scrittore Luca Trapanese.

“Nessun uomo è un’isola…ogni libro è il mondo” , “Pochi libri cambiano una vita. Quando la cambiano è per sempre, si aprono porte che non si immaginavano, si entra e non si torna più indietro”. Per l'importanza del tema vi invitiamo a dare risalto alla notizia.