"Insieme per i diritti dei minori", l'evento solidale: ecco il programma

Promosso dall'assessorato alla solidarietà Sociale del Comune, giovedì 13 giugno si terrà alla Biblioteca "Franco La Rocca" di Agrigento con inizio alle 16 e 30, il convegno "Garante per l'infanzia e tutori volontari. Insieme per i diritti dei minori". Dopo l'intervento del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, interverranno Gerlando Riolo, assessore comunale alla Solidarietà Sociale, Luigi Bordonaro, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Rosa De Luca, Uol progetto Fami Agia e Claudia Sinaguglia, referente accoglienza Sprar Acuarinto. Al termine seguirà il dibattito.