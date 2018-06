Aperitivi al mare, musica al tramonto e concerti in centro città: il week end

Il secondo week end di giugno è pronto a prendere vita. Musica e movida per i giorni del fine settimana. Aperitivi al tramonto, musica dal vivo e libri. In città anche un assaggio di cultura, con il museo “Griffo” pronto ad aprire le porte anche la domenica. In centro città “concertini” sotto il cielo, per un week end tutto da vivere.

Il museo “Griffo” aprirà ancora una volta anche la domenica. Una delle location più amate e visitate della città è pronta ad aprire le porte ai propri visitatori. Il museo aprira nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e 30.

Sarà Clara Sánchez, autrice pluri-premiata dalla critica e amatissima dal pubblico a chiudere nella giornata finale del diciassette giugno prossimo la nona edizione del Letterando In Fest 2018. Una presenza internazionale quella della conosciutissima scrittrice spagnola che in Italia è particolarmente apprezzata. Al Complesso monumentale della Badia Grande, la Sánchez, unica scrittrice ad aver vinto i tre più importanti premi letterari spagnoli, presenterà il suo ultimo libro “L'amante silenzioso”, edito da Garzanti.

Tutto pronto per la presentazione del libro scritto dal presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Pietro Massimo Busetta, esperto conomista.



Tutto pronto per la presentazione del libro "La Via della Felicità" a Lampedusa. Occasione per un incontro pubblico sul tema "Lampedusa e la Felicità", aperto a tutti. Patrocinio del Comune di Lampedusa e Linosa.

Sabato 9 giugno deejay set Giuseppe Di Giacomo Pepe e Andrea Sammartino. E’ il sabato dell’Aquaselz. L’evento inizierà alle 23, voce di Marco Catalano. “Saturday selz Summer”, musica e divertimento in riva al mare.

Il week end dell’OceanoMare. Musica e drink a ritmo d’estate. Sabato 9 giugno deejay set con Andrea Cassaro e Riccardo Gaz. L’evento è gratuito. Dalle 22 fino a tarda notte “Summer edition”.

Domenica 10 giugno Sol y Luna. L’evento del Lounge beach Scala dei Turchi. Musica, un tramonto in riva al mare ed una location ai piedi della Scala dei Turchi. L’ingresso è gratuito.

Sabato live al Mojo gli “At+”. Il “concertino” in piazza San Francesco, con un genere pop folk. L’evento è gratuito, il gruppo è nato nel 2015 come cover band, dalla passione di 4 amici over 40. I componenti salgono a 7. Il gruppo si riconverte realizzando solo inediti.