"Un mondo di uova", l'iniziativa della Coldiretti arriva in città

Cinquanta bambini dell’Istituto “Esseneto” di Agrigento domani 23 marzo, al mercato campagna Amica di via Dante 125, parteciperanno alla prima edizione del concorso “Un mondo di uova”, in cui gli scolari potranno esprimere al meglio la loro creatività dipingendo le uova sode.

"Vogliamo avvicinare i bimbi all’agricoltura e il gioco, la fantasia, rappresentano il modo più immediato – sottolinea il direttore della Coldiretti agrigentina, Giuseppe Miccichè - . Pensiamo infatti che gli scolari possano trovare nei nostri mercati tutto ciò che stimola e fa crescere il contatto con il nostro settore". Gli studenti arriveranno in via Dante alle 10. Sarà consegnato loro il kit per la pittura e tutti riceveranno un attestato di partecipazione.