Uno stand per la raccolta di indumenti, un "regalo" per i bisognosi

La Lega Giovani di Campobello di Licata, in vista del Natale, ha creato una speciale iniziativa per la comunitá. Nei giorni 22 e 23 dicembre, presso la Villa Tienanmen, dalle 19 vi sarà uno stand per la raccolta di indumenti destinata alla beneficenza. Un progetto per regalare un sorriso ai più bisognosi. Saranno accettati capi in buone condizioni, in disuso, ma che potranno fare la differenza ai destinatari.