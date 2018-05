Orientamento formativo, due incontri del Soroptimist nelle scuole

Il Soroptimist Club Agrigento in ottemperanza alle linee guida nazionali, organizza per la giornata di domani 10 maggio, dalle 8.15 alle 10.15 presso il liceo classico “Empedocle" e dalle 11.30 alle 13 presso l’Aula Verde dell’Istituto tecnico “Foderà”, un doppio incontro per valorizzare il talento femminile e far crescere il numero delle ragazze in ambito Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), aiutandole ad operare scelte consapevoli in ambito universitario, libere da preconcetti o stereotipi di genere che incidono ancora fortemente nei momenti di importanti decisioni che, influiranno sull’intero percorso formativo e sulla futura carriera professionale.

Al doppio incontro parteciperàAdriana Santonocito, Ceo e socio fondatore dell’Orange Fiber, il brand che ha brevettato e produce tessuti sostenibili dai sottoprodotti agrumicoli.