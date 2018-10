In città il convegno sulla mediazione familiare

“La Mediazione familiare quale garanzia di effettività del diritto del minore alla bigenitorialità”. E’ questo il tema di un convegno nazionale che, il Polo territoriale universitario di Agrigento organizza per mercoledì 31 ottobre presso l’aula magna di via Quartararo 6 ad Agrigento. Il Convegno che sarà aperto dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Palermo, prof. Fabrizio Micari, vedrà la partecipazione di autorevoli docenti delle più prestigiose università italiane, di mediatori familiari, assistenti sociali, psicologi e avvocati. Seguirà un tavola rotonda dal titolo "Focus sul disegno di legge n. 735 - Senato della Repubblica - in materia di "affido condiviso, mantenimento e garanzia di bigenitorialità". Verranno quindi discussi temi di grandissima attualità in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori.

L’incontro è stato voluto da Pierluigi Mazzamuto e Mario Ferrante docenti del Corso di studio in Giurisprudenza (sede di Agrigento) dell’Università degli Studi di Palermo e afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo recentemente inserito dal MIUR tra i Dipartimenti di eccellenza italiani.