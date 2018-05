Palazzo degli Scolopi: "Pianoforte su tela dipingiamo con le dita"

Nell’atrio dello storico e monumentale palazzo degli Scolopi, gioiello del patrimonio del tardo-barocco di Palma di Montechiaro, i giovani pianisti della classe di pianoforte dell’Ic “Cangiamila” diretto dal preside Eugenio D’Orsi, si esibiranno venerdì 25 maggio nel concerto dal titolo “Pianoforte su tela: dipingiamo con le dita”.

Il concerto, che gode del patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro, avrà inizio alle ore 18.00 e sarà l’occasione, per i giovani talenti curati dalla docente Domenica Mastronardo, per esibirsi davanti ai propri concittadini, dopo i recenti successi nei concorsi musicali nazionali di Taormina e Spadafora.

Brani celebri dei più famosi compositori saranno affidati alle mani di Aurora Amato, Flora Alletto, Elisabeth Bordino, Gaetano Di Gennaro, Giuseppe Nucera, Daniela Petrucci, Aurora Rizzo, Aurora Bonello, Giorgia Cacciatore, Emanuele Condello, Martina Di Liberto, Giovanni Di Rocco, Domenico Elefante, Elisa Incardona, Danilo Manazza, Mario Nardello e Valerio Pisano.

“Pur non essendo la nostra scuola ad indirizzo musicale –dice il dirigente scolastico Eugenio D’Orsi- forma ormai da due anni i ragazzi sul campo musicale con risultati davvero sorprendenti. La musica al “Cangiamila” ha conquistato tutti, dai più piccoli ai grandi, permettendo ai nostri ragazzi di imparare praticamente lo strumento musicale con metodi didattici di qualità.

Per le tante attività svolte la nostra scuola ormai è diventata un punto di riferimento per l’intera popolazione palmese. Il mio ringraziamento va al sindaco Stefano Castellino e all’Assessore alla Pubblica Istruzione Angela Rinollo, non solo per il patrocinio alla manifestazione, ma per la vicinanza costante all’Istituzione Scolastica che dirigo”.