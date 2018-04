Il secondo workshop di Archeologia: Greci e popoli anellenici nella Sicilia occidentale

La consulta della cultura di Sciacca e l’associazione Italia Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Culture e Società dell’Università di Palermo, per il secondo anno, organizzano a Sciacca un workshop di Archeologia per offrire l’opportunità di conoscere i principi di base della disciplina e i siti archeologici limitrofi più importanti. Il coordinatore del corso sarà Nunzio Allegro, docente di Archeologia Classica presso l’Università di Palermo, che esegue ogni anno a Sciacca, presso il sito di Rocca Nadore, una campagna di scavi a scopo didattico e scientifico coinvolgendo studenti e ricercatori.

Il lavoro svolto da Allegro offre a Sciacca l’opportunità di scoprire la sua storia e le sue remote origini. Pochi conoscono il sito di Rocca Nadore e pertanto vi è il rischio di perdere un grande patrimonio di conoscenza che invece andrebbe gelosamente custodito e adeguatamente valorizzato sia sotto il profilo culturale che turistico. Per tali ragioni la Consulta della Cultura e Italia Nostra, dopo il grande interesse suscitato dalla prima edizione, si sono fatti promotori di un II° Workshop, il cui ricavato sarà utilizzato per garantire l’alloggio a 10 studenti e ricercatori che per 30 gg. opereranno a Sciacca nel sito di Rocca Nadore.

Il workshop prevede 3 lezioni e 4 visite guidate. Le lezioni offriranno un quadro storico e archeologico della Sicilia dall’età del Bronzo alla colonizzazione fenicia e greca, mentre le visite guidate a Monte Adranone, Mozia, Monte Jato e Segesta permetteranno di conoscere questi importanti insediamenti della Sicilia antica, nonché i metodi di ricerca adottati dagli archeologici per studiare un sito.