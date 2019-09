Un nuova sede per l'Inter club "Angelo e Massimo Moratti", via all'inaugurazione

Sarà inaugurata sabato, 21 settembre, alle 18, la nuova sede dell'Inter club "Angelo e Massimo Moratti" di Favara sita in corso Vittorio Veneto, 10/12.

Dopo la benedizione dei locali, il direttivo del club, composto da: Lando Pecoraro (Presidente), Vincenzo Valenti, Davide Lentini, Antonio Sanfilippo, Salvatore Marrone, Antonio Alba, Carmelo Vullo e Giuseppe Vella, presenterà ufficialmente le finalità dell'associazione e distribuiranno i kit ai soci. Inoltre, è prevista la proiezione di un video emozionale e un rinfresco prima di vedere, tutti insieme, l'atteso derby di Milano. La serata sarà "open day" ed è aperta sia agli iscritti sia a tutti quanti vorranno conoscere o iscriversi a questo nuovo club sportivo.

"Ci piace sottolineare - afferma Vincenzo Valenti - che il club Inter 'Angelo e Massimo Moratti' si propone anche di portare avanti attività di carattere culturale, sociale e, naturalmente, sportivo".

"Siamo tutti animati - conclude il presidente Lando Pecoraro - dalla giusta passione sportiva e desiderosi di vivere, insieme agli altri soci, quella che si preannuncia come un’importante stagione per la nostra squadra e per diverse attività socio-culturali che porteremo avanti con impegno e passione".