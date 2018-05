In città il sesto raduno dedicato alle "Fiat 500"

Anche quest’anno il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, organizza per il giorno 3 giugno la sesta edizione del raduno Fiat 500 "città di Agrigento”. I partecipanti si ritroveranno al centro commerciale “Città dei Templi” a Villaseta alle 9 per le iscrizioni delle auto, la consegna dei gadget e per la colazione.

Esperite tutte le operazioni di rito, partirà il corteo che raggiungerà la casa Natale di Luigi Pirandello, si percorreranno le vie di San Leone e alle 13 con sosta per il pranzo.

Subito dopo il pranzo, la consegna dei riconoscimenti a tutti i fiduciari e presidenti di Club e le premiazioni, si ritornerà al centro commerciale “Città dei Templi” per il sorteggio di tantissimi premi.

"Ci si aspetta - dicono gli organizzatori - una grande partecipazione anche per la presenza di cinquecentisti da altre zone della Sicilia. Per l’iscrizione al raduno è necessario prenotarsi contattando il fiduciario locale Dario Tabone al numero oppure all’indirizzo email d.tabone@500clubitalia.it."