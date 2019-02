Il Volo in tour, via con gli instore: tappa nell'Agrigentino

Dopo il podio conquistato a Sanremo, Il Volo torna in tour. Piero Barona potrà abbracciare la sua terra. Infatti, i tre tenori hanno dato il via ai loro instore. I tre tenori faranno tappa in Sicilia, tra le location scelte anche Castrofilippo. Il firma copie fa infatti tappa anche al centro commerciale Le Vigne. Non è la prima volta che i giovani artisti scelgono l’Agrigentino, l’ultima volta fu sold out.