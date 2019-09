Il Vineyard Tour: un weekend tra mare, vigne, natura, sapori e bellezza

Manca meno di una settimana all’appuntamento annuale con il Vineyard Tour. Sabato 7 e domenica 8 settembre torna l’evento di Mandrarossa dedicato alla vendemmia che permetterà a winelovers e turisti di visitare e scoprire il territorio di Menfi attraverso i suoi sapori, i suoi profumi, i racconti di chi vive le terre del Menfishire da generazioni e la bellezza dei suoi paesaggi mozzafiato tra mare, vigne e natura selvaggia.

Durante questa due giorni infatti sarà possibile vivere l’esperienza della vendemmia con i vignaioli, scoprire le tradizioni gastronomiche custodite dalle Signore di Cucina Mandrarossa nei banchi d’assaggio e durante i momenti dedicati di Casa Mandrarossa, degustare i vini figli della terra e del mare prodotti nei vigneti circostanti ed esplorare il territorio scoprendo le bellezze della Sicilia Sud Occidentale in bicicletta, a piedi, a cavallo, in barca o dal cielo.

Cuore pulsante dell’evento saranno:

- il Welcome point del Vineyard Tour, facilmente raggiungibile dall'ingresso di Menfi e situato presso il Wine shop di Cantine Settesoli. Qui si potranno ricevere il programma e tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’evento e acquistare i ticket per degustazioni, escursioni e attività in programma.

Per info e prenotazioni scrivere a Just Sicily: SEGRETERIA@JUSTSICILY.NET

- I vigneti sul mare di Mandrarossa dove vivere in prima persona la raccolta delle uve, ascoltare i racconti dei vignaioli e degustare il vino tra i vigneti, in un’atmosfera gioiosa e allegra.

- Casa Mandrarossa, sede di eventi esclusivi e momenti di approfondimento dedicati al food & wine come le degustazioni tecniche dei vini, gli showcooking e le wine dinner. Quest’anno in qualità di ambasciatori della tradizione enogastronomica del Menfishire ci saranno, insieme alle Signore di Cucina Mandrarossa, anche due testimonial d’eccezione: Andrea Lo Cicero, ex rugbista, amante della buona cucina ed ex concorrente di Celebrity MasterChef 2018; e Valeria Raciti, vincitrice dell’edizione 2019 di MasterChef Italia.

Inoltre, sabato 7 settembre dalle ore 18.00 un parterre di ospiti d’eccezione parteciperà all’incontro, aperto a tutti "Storie e territori di successo: i protagonisti si raccontano". Modererà il giornalista Andrea Gabbrielli, Tre Bicchieri Gambero Rosso

- Pineta Molinari e Pineta Pelella, affacciate sulla splendida spiaggia delle Giache Bianche, ospiteranno i banchi di assaggio dei piatti della tradizione e dei vini Mandrarossa, l’intrattenimento per i più piccoli, musica dal vivo e tramonti mozzafiato;

- Percorsi e luoghi da scoprire. Per gli amanti della natura e dello sport non mancheranno le occasioni per immergersi nella natura incontaminata di Menfi e fare attività all’aria aperta. Il Vineyard tour, come ogni anno metterà a disposizione degli ospiti diverse tipologie di escursioni (a cavallo, in bici, a piedi o in barca) che porteranno i partecipanti tra dune sabbiose, riserve naturali e oasi incantate. Una pista ciclabile di 8,5 Km si snoda dalle Cantine Settesoli lungo le Contrade ricoperte di vigneti fino ad arrivare a pochi metri dalle spiagge bianche del Menfishire. Qui i più sportivi potranno prendere parte alla MandraCorsa e alla Ciclopasseggiata in Mountain Bike. Inoltre, quest’anno sarà possibile volare tra le onde partecipando al corso introduttivo di Wind Surf, partendo dalla spiaggia delle Giache Bianche.