Il primi maggio a Campobello di Licata, ecco il programma della kermesse

Primo maggio a Campobello di Licata. La kermesse avrà luogo nella via Peppino Impastato (zona ex Ard) ed è promossa dall’ Associazione “Campobello 1681” con il Patrocinio del Comune di Campobello di Licata. Obiettivo primario degli organizzatori è quello di coinvolgere le famiglie campobellesi di qualsiasi fascia d’età e, ovviamente, dei paesi limitrofi, offrendo loro una giornata di relax all’insegna della ottima musica, dell’ enogastronomia locale e del divertimento. La giornata vedrà il coinvolgimento di band locali e tante altre realtà musicali apprezzate in Italia e anche all’estero.

La giornata, a livello artistico, sarà tenuta a battesimo alle ore 11:00 dai Panta Rei & Giardini di Lillò , giovani gruppi locali, amanti della musica folk, pieni di energia e di voglia di divertirsi. A seguire, dalla vicina Canicattì, ci saranno gli Angels & Brothers : all’attivo una intensa attività musicale, proponendosi come una delle più collaudate formazioni della over band nata nel 2004 che ha provincia di Agrigento.

Alle 16 sarà la volta di Peppe Malfitano e Giovanni Sciabbarrasi che daranno vita ad un vero e proprio “teatrino” musicale fatto non solo da un repertorio dinamico che spazia dal reggae al rock n'roll e dallo swing al folk, ma anche ricco di momenti di interazione col pubblico reso partecipe per tutta la durata dell'esibizione.

Nel tardo pomeriggio, invece, ci sarà un gruppo che non ha bisogno di presentazioni: I BaciamoLeMani! Dopo i sold out di Bologna, Milano e Torino, gli amici di Ragusa saranno ospiti del Primo Maggio Campobellese offrendo uno show che abbraccia svariati generi musicali: dal calypso al surf, dal rock alla rumba, dall’elettronica a racconti di stampo cantautoriale. Un melting pot di stili; uno spettacolo privo di artifici e interamente suonato da 7 polistrumentisti capaci di trasformarsi da sessione ritmica electro surf in sessione fiati samba-funk mantenendo carattere e liriche di stampo italiano.

La programmazione dell’evento vedrà, al calar del sole, esibirsi un’altra formazione musicale con il campobellese doc Salvador Cani, Giuseppe Abbruscato, Emanuele Gattuso, Alessandro Mantini e Gianvito Volpe: i Circobanda: una banda di cinque amici squinternati con strumenti al seguito che si diverte facendo divertire con una selezione di musica prettamente italiana, presentata sotto forma di medley e di brani ballabili.

A chiudere il ricco programma musicale ci saranno i Babil On Suite, formazione catanese composta da musicisti, dj e produttori, presenti nel panorama musicale da 10 anni: sono stati, infatti, sul palco di alcuni dei festival più seguiti della Sicilia e non solo, tra questi il cous cous fest di San Vito lo capo e il salina festival che li hanno voluti per ben due edizioni, e ancora azzurro festival, sonica, collisioni, musaic-on, rigenera, palermo street food fest, solo per citarne alcuni.

A “presenziare” la giornata : Mega Dj & Gaipa Vox che non faranno mancare la loro musica!

L’associazione ha anche pensato ai più piccoli con la presenza dell’Animazione Smile che presenzierà con i gonfiabili, face painting, mascotte dei Superpigiamini e Paw Patrol. All’evento sarà presente anche la Misericordia di Campobello e l’Associazione sportiva Campobello Bike! Partner ufficiale per la promozione evento, realizzazione grafica locandine, flyers, foto/video dell’intera giornata: nuoveorbite.

Un programma ricco, ambizioso pensato e voluto dall’ Associazione Campobello 1681 per valorizzare il nostro territorio, il nostro cibo e le realtà artistiche nostrane. Gli organizzatori rivolgono un caloroso ringraziamento alle attività commerciali che hanno aderito alla iniziativa, partecipando attivamente con gli stands, e a quelle che hanno supportato l’evento con gli sponsors. Vi Aspettiamo in via Peppino Impastato (spazio “ex Ard”) a Campobello!