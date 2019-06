"Medinimaging: ictus ischemico nella real life", a Canicattì medici a confronto 

Il 7 e l’8 giugno prossimi, al centro culturale “San Domenico” di Canicattì, si terrà la seconda edizione di "Medinimaging", evento scientifico che nasce dall’intensa collaborazione tra medici internisti e radiologi, maturata nell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, anche in collaborazione con il “San Giacomo d’Altopasso” di Licata e costituisce un percorso metodologico nuovo.

Presidenti del congresso sono il dottor Giuseppe Augello, direttore del dipartimento di Medicina e di emergenza dell’Asp di Agrigento, coordinatore nazionale della Fondazione Fadoi; ed il dottor Angelo Trigona, direttore del dipartimento di Scienze radiologiche dell’Asp di Agrigento. Responsabile scientifico è la dottoressa Francesca Brovelli, della Radiologia di Canicattì. Presidenti onorari sono il professore Massimo Midiri, presidente regionale della Società italiana di Radiologia medica e Interventistica (Sirm), ed il professore Maurizio Averna, ordinario di Medicina Interna all’Università degli studi di Palermo.

Il congresso, per fare il punto della situazione nella nostra regione, ospiterà anche una tavola rotonda sul tema “Stroke unit in Sicilia nell’era della real life: stato dell’arte e proposta organizzativa”, nella quale interverranno anche Roberto Lagalla, nella doppia veste di Assessore Regionale all’Istruzione ed alla Formazione e di Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia all’Università di Palermo; e Carmelo Pullara, Vice Presidente della Commissione Sanità all’Ars.

Nel corso del congresso sarà presentato il progetto “Angels”, un network europeo per l’ictus ischemico, al quale è stata ammessa anche la Medicina del “Barone Lombardo” di Canicattì.



