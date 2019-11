I "Nebbioli dell’Alto Piemonte", l'evento a Canicattì

C’è tempo sino a domani sera per prenotarsi e partecipare al secondo appuntamento della stagione 2019-2020 della delegazione Onav di Agrigento riservata agli appassionati dell’enologia di qualità. L’incontro si svolgerà giovedì sera 28 novembre e sarà dedicato alla degustazione di 4 vini appartenenti alle Doc Bramanterra, Ghemme, Gattinara e Lessona. Vini di “particolare lignaggio”; alcuni dei quali hanno osservato un periodo di invecchiamento di tutto rispetto.

L’incontro è organizzato dalla Delegazione di Agrigento dell’ONAV-Organizzazione Assaggiatori Nazionale di Vini guidata da Totò Cammarata. L’inizio della serata di degustazione, cui seguirà la cena, è fissato per le 20,30 presso un noto locale di turismo rurale di contrada Cannarozzo a Canicattì lungo la vecchia strada provinciale che porta a Naro. L’incontro è aperto a tutti, con un contributo di partecipazione differenziato per soci e non soci.