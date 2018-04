I deputati del Movimento 5 Stelle a Canicattì, è festa al caffè letterario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Non c’erano auto blu ieri sera, non c’erano scorte, ma i nostri onorevoli attorniati da tanti cittadini canicattinesi liberi, entusiasti dell’evento organizzato presso il Caffè Letteriario. Abbiamo avuto l’onore di accogliere quattro deputati alla camera: Rosalba Cimino, Michele Sodano, Filippo Perconti, Filippo Scerra. I deputati hanno voluto ringraziare la città di Canicatti per i grandissimi risultati ottenuti alle elezioni del 4 Marzo e nel contempo fare un grande plauso per il lavoro svolto dal nostro Meetup e il consiglio comunale Fabio Falcone. Abbiamo la possibilità di iniziare una nuova stagione politica, aspettando la formazione del nuovo governo, con la consapevolezza che adesso ci saranno concrete possibilità di trasformare le istanze locali in soluzioni e proposte da discutere a livello nazionale. Ringraziamo tutti gli intervenuti ed i nostri deputati, invitando la città a continuare a sostenerci nelle nostre attività locali.