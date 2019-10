Halloween al Fabrik, ospite speciale Enrico San Giuliano

Musica movida e Halloween per una notte horror tutta da vivere. Al Fabrik Disco Club una serata a ritmo di musica e movida. Ospite d’eccezione Enrico San Giuliano. La serata inizierà alle 23.

"La scelta del primo ospite - fanno sapere gli organizzatori dell'evento - sottolinea la qualità del progetto che sta nascendo, l'artista in questione in poco tempo si è guadagnato il rispetto ed il supporto dei capostipiti della scena Techno, le sue tracks sono state colonna sonora di eventi globali come Awakenings e Time Warp, ha raggiunto più volte il numero uno in chart, ha avuto una nomination come Best Techno Track 2015 agli International Dance Music Awards di Miami ed è ora l’artista Techno più venduto su Beatport".