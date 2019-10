Sfilata horror al "Città dei Templi", Halloween al centro commerciale

Si accendono le luci di Halloween. La città si appresta a vivere la notte più horror dell’anno. Al “Città dei Templi”, rinomato centro commerciale dell’Agrigentino, è in programma una sfilata in maschera dedicata ai più piccoli. L’evento si terrà giovedì 31 ottobre e sarà completamente gratuito. L’inizio della “sfilata” è fissato per le 17.