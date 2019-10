Il "grande viaggio insieme di Conad", la presentazione all'ex collegio dei Filippini

Otto nuove città da incontrare, per ascoltare, cogliere tendenze e bisogni. Questa l‘idea alla base del “Grande Viaggio Insieme”, evento itinerante ideato da Conad per incontrare le persone e conoscere i territori e giunto alla quinta edizione.

Un viaggio che non si ferma e che, anche quest’anno, continuerà a dare spazio all’ascolto delle comunità locali e all’approfondimento di tanti temi avendo protagoniste le filiere alimentari, con l’obiettivo di valorizzare i produttori e le tante eccellenze che sono il vanto del Made in Italy. Si parlerà di integrità, di trasparenza, di rispetto del territorio in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Consapevoli che una grande impresa cresce bene solo se crea sviluppo e lavoro. Tanti gli appuntamenti che coinvolgeranno l’intera città, all’insegna del dialogo, della musica, del cibo e dello sport.

L'evento si terrà mercoledì 23 ottobre 2019, alle 11, presso la sala di rappresentanza del Comune al Palazzo dei Padri Filippini. Alla giornata parteciperanno. Calogero Firetto, sindaco del comune di Agrigento, Vittorio Troia, direttore generale Conad Sicilia, Giovanni Anania, Direttore Marketing e rete Conad Sicilia.