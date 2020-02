"Gran Galà d'Opera", via ad un contest fotografico: ecco come fare

Via al primo foto contest della Fondazione Teatro Pirandello. Un contest social che mette in palio due biglietti per assistere al Gran Galà d'Opera del 16 febbraio 2020. Ogni vostro selfie, ogni immagine che scattate all'interno del teatro Pirandello, ha un valore: racconta un'esperienza ed è parte di una storia che creiamo insieme, con i nostri cartelloni e il nostro pubblico. Un album di ricordi.

Come partecipare?

"Spedite il vostro scatto (che sia ritratto, un dettaglio degli interni, gli esterni, o un selfie, non importa, basta sia effettuato con uno smartphone, non sono ammesse foto professionali), lo pubblicheremo sui profili social del Teatro Pirandello con l'hashtag #photocontestteatropirandello2 020, quello che riceverà il maggior numero di like avrà in regalo 2 biglietti prima fila del concerto".

Lo spettacolo del 16 febbraio 2020 del teatro Pirandello comincia alle 20,30. Si apre con il Recital pianistico con composizioni del Maestro Antonio Trovato.



A seguire Gran Galà d'Opera Soprano Piera Grifasi, Tenore Salvatore Bonaffini, Baritono Salvo Todaro, Orchestra Filarmonica Demetra della Fondazione Teatro Pirandello. Si eseguiranno arie d'opera di G. Rossini, W.A. Mozart, G. Puccini, V.

Bellini, G. Verdi.