"Giorno della memoria", l'incontro con gli studenti delle scuole di Canicattì

Al palazzetto dello Sport “Giudici Saetta e Livatino”, si terrà un incontro con gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città e un gruppo di minori stranieri non accompagnati, ospiti della Soc.Coop. “Edera”. L’iniziativa, attraverso una serie di performance artistiche che avranno come protagonisti gli studenti e i minori, mira a tenere vivo il ricordo e l’attenzione sulle vittime delle deportazioni di ieri e di oggi. Per consentire agli studenti di partecipare, visto che le attività di alcune scuole sono strutturate in base al sistema della “settimana corta”, l’evento è stato anticipato dall’istituzionalizzato 27 gennaio al venerdì 26.