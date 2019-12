"Leonardiadi 2019", i due giorni di basket al PalaMoncada

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre presso il Palamoncada di Porto Empedocle si terranno le “Leonardiadi”, primo campionato di Basket che celebra il prestigio del Liceo agrigentino Il torneo, coordinato dai docenti di scienze Motorie,vede impegnate tutte le classi dell’Istituto, che si contenderanno la prima coppa delle "Leonardiadi 2019". L’iniziativa, fortemente voluta dai rappresentanti di istituto e di consulta e che ha trovato il pieno sostegno della dirigente Patrizia Pilato, si inquadra in un rinnovato impegno della scuola nel favorire tutte quelle attività extracurricolari che, rappresentano per gli studenti un momento di crescita e di aggregazione. In tal senso, lo sport ed il suo sano antagonismo contribuiscono alla formazione di libere coscienze, in uno spirito di solidarietà e pace, alla base del Santo Natale.