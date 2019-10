Giornate Fai d'autunno, ecco tutti i luoghi da visitare: il programma

Le giornate Fai d’autunno compiono otto anni e sono più vitali che mai. Sono giovani perché animate e promosse proprio dai Gruppi Fai Giovani, che anche per quest’edizione hanno individuato itinerari tematici e aperture speciali che permetteranno di scoprire luoghi insoliti e straordinari in tutto il Paese. Un weekend unico, irrepetibile, che sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 toccherà 260 città, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del Fai – Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre.

Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia, selezionati perché speciali, curiosi, originali o bellissimi. Saranno tantissimi i giovani del Fai ad accompagnare gli italiani lungo i percorsi tematici espressamente ideati per l’occasione, con l’obiettivo di trasferire il loro entusiasmo ai visitatori, nella scoperta di luoghi inediti e straordinari che caratterizzano il nostro panorama. Itinerari a tema, da percorrere per intero o in parte, chevedranno l’apertura di palazzi, chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, bunker e rifugi antiaerei, botteghe artigiane, musei e interi borghi.

Agrigento

Giardino della Kolymbethra

Parco Valle dei Templi - Area Tempio dei Dioscuri

Apertura: Sabato e domenica: 09:30 - 18:30

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni

Visite in lingua: Inglese, francese, spagnolo, arabo

Iniziative Speciali: Picnic (su prenotazione) con piatti di cucina senegalese-siciliana.

Vivere a Girgenti: 4 case, 4 storie

Casa Montana - Moscato

Via Giambertoni

Apertura: Domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Casa Messina - Bonfiglio

Piazza Lena, 6

Apertura: Domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Palazzo Celauro

Via Celauro

Apertura: Domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Casa Montana - Riolo

Vicolo Gozza

Apertura: Domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30