"Uno, due, tre..arte": giornate europee del patrimonio

Domenica 22 settembre dalle alle 15:30 alle ore 18:30, presso l’antiquarium del Mare Daniele Valenti, edificio accanto al tempio dei dioscuri, il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi in collaborazione con Arkeos celebrerà la giornata europea del patrimonio (GEP 2019), il cui tema quest'anno ha il significativo titolo “Un due tre... Arte. Cultura e intrattenimento”.

Per l'occasione saranno messe a disposizione del pubblico delle attività didattiche per grandi e piccini e delle visite guidate dell'Antiquarium, allo scopo di accompagnare il visitatore alla scoperta del percorso espositivo "Il mare oltre la Valle". I reperti in mostra sono il frutto degli scavi della soprintendenza di Agrigento e della Soprintendenza del mare, a cui Daniele Valenti diede un decisivo contributo, ma anche dei recuperi della Lega Navale o delle forze dell’ordine.

Lasciatevi incantare dalle ancore delle navi che nei secoli hanno solcato il nostro mare, dalle anfore che trasportavano il vino e l’olio da un porto all’altro lungo le tratte del Mediterraneo, e dagli unici reperti facenti parte dell'artiglieria del relitto della Bottazza, rinvenuto a poca distanza da San Leone.

A partire dal 1985, anno in cui vennero istituite, le Giornate Europee del Patrimonio si offre a più di 20 milioni di persone una rara opportunità di accesso a migliaia di siti e a eventi unici in tutta Europa. Tramite le Giornate Europee del Patrimonio si desidera stimolare l'interesse e la sensibilizzazione riguardo la ricchezza e la diversità culturale dell'Europa, combattere il razzismo e la xenofobia e promuovere una maggiore tolleranza verso le altre culture; inoltre, si intende sottolineare l'importanza del ruolo che le autorità europee e locali sono chiamate a svolgere circa la tutela del nostro patrimonio, al fine di permettere la costruzione di una identità europea tramite la conoscenza del proprio patrimonio culturale comune e di partecipare attivamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa per le generazioni presenti e future. Lo staff organizzativo consiglia l’ingresso da Porta V.