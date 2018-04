"La giornata del turista", un tour per le principali strutture ricettive della città

La giornata del turista, pronto il tour per strutture ricettive della città. L’idea nasce dal “City of the Teamples”, e coinvolge le principali strutture cittadine. A sostegno del progetto il Fai, il Parco archeologico, il Mudia e la Farm cultural Park. L’evento si svolgerà da venerdì sei aprile a domenica 8 aprile.

“Le strutture ricettive potranno allargare la propria visione di Agrigento – spiegano gli organizzatori dell’evento - grazie alle ultime novità introdotte nell'ultimo anno, e informarsi su tutte le dinamiche che possono agevolare la visita dei propri turisti in questa prossima stagione 2018. Si partirà dall'info point al centro di Agrigento, per poi visitare il centro storico, la Casa natale di Luigi Pirandello, il teatro di Eraclea, la Farm a Favara e la Kolymbetra - dove verranno inoltre presentate la maggior parte delle varie attività che arricchiscono la nostra destinazione. Nelle giornate che coinvolgeranno il museo Archeologico e il nuovo percorso delle catacombe si parlerà anche della recente riapertura del palacongressi e la prossima programmazione estiva. Verrà inoltre presentato il nuovo terzo accesso del Parco Valle dei Templi”.

Hanno garantito l'ingresso gratuito il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, il Polo Museale Regionale di Agrigento, Coop Culture, Dipartimento dei Beni culturali della Curia di Agrigento, il Fai-Fondo Ambiente Italiano, Farm Cultural Park e Spazio Temenos.