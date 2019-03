"Giornata nazionale del paesaggio", in città una mostra dedicata alla cartografia storica

L’archivio di Stato di Agrigento aderisce il 14 marzo alla “Giornata nazionale del paesaggio 2019” con una mostra dedicata alla cartografia storica.

L’esposizione è occasione per sottolineare l’importanza delle fonti archivistiche nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico. In occasione della manifestazione saranno esposti, in originale, diversi esemplari che appartengono alla raccolta dell’Istituto. Ingresso libero, con orario continuato dalle 9 alle 17, presso i locali dell’rchivio di Stato di Agrigento siti in via Mazzini.