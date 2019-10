Giornata mondiale della vista, ecco gli eventi in programma

Nell'ambito della giornata mondiale della vista, l'unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus (Sezione territoriale di Agrigento) in collaborazione con la IAPB Italia Onlus (Agenzia Internazione per la prevenzione della Cecità) organizza, per giovedì 10 ottobre 2019 sul territorio della provincia di Agrigento, specifiche iniziative per la prevenzione.

Giovedì 10 Ottobre 2019

Dalle 9 alle ore 13.00 a Porta di Ponte ingresso via Atenea - Agrigento, si provvederà a distribuire materiale informativo appositamente predisposto per la giornata mondiale della vista;

− dalle 11 alle 13.30 presso l’ambulatorio oculistico convenzionato l'ambulatorio oculistico convenzionato dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus (Sezione territoriale di Agrigento) sito in Agrigento Via Imera, 280 (Primo piano), sarà eseguito uno screening oculistico gratuito in favore di tutta la cittadinanza interessata a cura del medico oculista Dr. Giovanni Passalacqua;

− Alle 10.30 presso la sala conferenze dell’unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus (Sezione Territoriale di Agrigento) sita anch’essa in Via Imera 280 (Primo piano), si terrà un incontro aperto al pubblico tenuto dalla Mariastefania Graccione, volto a spiegare alla popolazione quanto incida l’inquinamento ambientale sulla salute visiva.