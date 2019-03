Giornata mondiale della poesia, l'incontro con l'artista Giuseppina Mira

Per la giornata mondiale della poesia si svolge il 21 marzo, alle 11, presso la Torre Carlo V di Porto Empedocle, un “Incontro con la poetessa Giuseppina Mira”.

L’organizzazione è dell’Istituto comprensivo “Luigi Pirandello”, scuola Media “Rizzo”, Dirigente Ernesta Musca; il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, sindaco Ida Carmina, assessore alla Cultura Stefania La Porta. I docenti partecipanti, Carmelina Forte, Pamela Vitale, Maria Grazia Ciofalo, Matilde Alù, hanno fatto studiare agli alunni della scuola media, classi seconde, sezioni A, B, C, D, E, le poesie di Giuseppina Mira, tratte dal libro dedicato a Papa Bergoglio “È tornato Francesco”, ed. BookSprint, ed altre liriche. È presente, oltre all’autrice, anche il presidente onorario del Premio Internazionale “Telamone”, Paolo Cilona, che ha scritto la prefazione al libro. La poetessa Giuseppina Mira dichiara: “Sono molto onorata e gratificata di presentare le mie poesie agli alunni della scuola media “Rizzo” nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia, che coincide con l’arrivo della primavera. Spero fortemente che, in un mondo di opportunismi e di ipocrisie, germoglino la solidarietà e la verità, per svegliare le coscienze ed essere tutti uniti come petali di un fiore attorno all’umanesimo, che è il valore più profumato dell’esistenza".