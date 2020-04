Giornata mondiale dell'attività fisica, in casa si può: ecco l'iniziativa

Il 6 aprile è la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, istituita per sottolineare l’importanza di tenersi attivi ad ogni età e promuovere buone pratiche per il miglioramento della qualità della vita. Una giornata che oggi, in periodo di limitazioni sanitarie, assume un particolare valore. Le Istituzioni locali, impegnate da settimane nell’emergenza Covid-19, hanno voluto lanciare un manifesto per puntare ugualmente l’attenzione sull’importanza dell’attività fisica. L’iniziativa è promossa dall’Azienda Sanitaria – Ufficio Educazione alla Salute del locale distretto, col Dipartimento Regionale dell’Agricoltura Servizio 6, l’Associazione Pediatri e l’associazione Biologi Nutrizionisti Italiani, alla quale ha aderito il Comune di Sciacca. È un manifesto che contiene un invito a essere il più possibile attivi nei limitati spazi domestici in cui in questo momento viviamo per contenere il contagio da coronavirus:

“Manteniamoci attivi nelle nostre abitazioni, così quando l’emergenza sanitaria sarà finirà, ricominceremo a spostarci a piedi, in bicicletta, a esercitarci all’aria aperta e a camminare in gruppo”. L’Ufficio Educazione alla Salute dell’Asp ha realizzato anche un video con il coinvolgimento, da casa, delle scuole che sarà pubblicato sul sito del Comune.