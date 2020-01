"Giornata della Memoria" nel ricordo di Anna Frank: il programma dell'evento

Lunedì 27 gennaio, in occasione della "Giornata della Memoria", l'Assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con gli Istituti "Anna Frank", istituto comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle e l'Istituto comprensivo Salvatore Quasimodo, ha organizzato nell'Auditorium dell'Istituto Foderà in via Matteo Cimarra, un'iniziativa a ricordo di Anna Frank," Parole, diritti, futuro". L'iniziativa, prevista per le ore 9 e 30, oltre al patrocinio del Comune gode del patrocinio della Prefettura di Agrigento.