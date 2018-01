Giornata della memoria, la Caritas ed i "Binari di libertà"

La Caritas Diocesana di Agrigento, la Fondazione Mondoaltro, in occasione della Giornata della Memoria della Shoah, presentano l’evento “Binari di libertà - voci, suoni, colori… per non dimenticare la Shoah”. L’evento, realizzato in collaborazione con il settimanale diocesano L’Amico del Popolo e lo Spazio Temenos, si terrà venerdì 26 gennaio, alle 17 nella Chiesa San Pietro, in via Pirandello.

"Cosa insegna la Shoah ai giovani del nostro tempo? Esistono ancora oggi uomini e donne vittime di razzismo, intolleranza, pregiudizio? Con l’aiuto dei linguaggi espressivi, nel corso della serata si rifletterà sulle radici dell’odio e dell’indifferenza che generarono l’orrore dell’olocausto, provando ad attualizzarle nel nostro tempo".

L’evento vedrà la partecipazione di alcuni artisti locali che, attraverso la musica, la danza e la recitazione proporranno ai partecipanti degli spunti di riflessione sul senso di una Memoria che deve rimanere viva soprattutto tra le nuove generazioni.