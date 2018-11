Giornata della disabilità, ricco il programma di eventi del centro "La Fornace"

Il prossimo 2 dicembre, per ricordare la giornata Internazionale delle persone con disabilità, si svolgerà al centro commerciale “La Fornace” in collaborazione con l’Associazione Casa Famiglia Rosetta, un pomeriggio ricco di iniziative. Verranno presentati i ragazzi (Pecoraro, Miceli, Mancuso, Infurna, Duminuco, D’Andrea) che hanno concluso il “progetto d’inserimento lavorativo e inclusione sociale” iniziato a ottobre e conclusosi a novembre, con questa iniziativa si è voluto dare un segno tangibile nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità e promuovere la loro piena inclusione in ogni ambito della vita e allontanare ogni forma di discriminazione.

Nel corso del pomeriggio verrà inaugurato il presepe in ceramica realizzato da Maurizio Giammusso responsabile del laboratorio di ceramica e dai ragazzi del "Centro Diurno". Il presepe allestito utilizzando pedane di legno, quest’anno simbolizza “la forza che sorprende” infatti, “ciò che in apparenza non è bello, simmetrico e perfetto spesso nasconde una forza inaspettata. Ciò che è nato per reggere un carico gravoso e tenerlo ben saldo ci sorprende quando riesce a sostenere valori elevati, inducendo il nostro sguardo verso l’alto, laddove un cielo comune ci sovrasta dando un senso a tutta l’umanità”. All’interno del Centro Commerciale vi sarà anche, l’esposizione di ceramiche e manufatti realizzati dai ragazzi che frequentano il Centro Diurno.