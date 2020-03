La scuola non si ferma, al "Guarino" la giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo

Nonostante la grave emergenza sanitaria da Covid-19 che sta interessando il nostro Paese ed il mondo intero, la scuola non si ferma e con essa l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara e lo sportello autismo per la provincia di Agrigento che, con orgoglio, impegno e caparbietà, portano avanti anche quest’anno la sesta edizione del concorso Nazionale “Raccontami l’autismo” e la celebrazione della giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo.

"Il 2 aprile 2020 tutta la nostra scuola - afferma il dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri - sia pure con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, ricorderà l’impegno di ciascuno per l’inclusione e soprattutto gli alunni affetti da sindrome dello Spettro Autistico. Tutti insieme, distanti ma uniti, testimonieremo vicinanza, solidarietà attiva e con successo da insegnanti ed alunni di ogni ordine e grado, in tutte le classi e sezioni dell’Istituto sono stati prodotti disegni, video, foto, composizioni di vario genere, materiali di studio da condividere tramite corresponsabilità educative verso chi soffre, perchè il tempo che verrà, verrà da questa pena, ma avrà il colore di un cielo sempre più blu".

Grazie alla didattica a Distanza, prontamente accolta ed utilizzata chat, collegamenti, piattaforme virtuali, segni visibili di uno sforzo che va avanti sempre e comunque, con la collaborazione attenta, preziosa ed in questo momento quanto più indispensabile dei genitori del nostro Istituto.

Diverse le iniziative previste per la giornata del 2 aprile: Condivisione del video “Insieme per l’Autismo”, con le foto più significative del Concorso Nazionale Edizione 2018/2019, in attesa di poter procedere, alla fine dell’emergenza, alla correzione degli elaborati relativi all’edizione 2019/2020. Alle 9 ascolto sincrono del testo “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano; Partecipazione all’iniziativa delle docenti mamme #UnicindispensAbili; Gemellaggio virtuale con il liceo “Parini” di Seregno, scuola vincitrice del Concorso Nazionale "Raccontami l’autismo 2019”; Partecipazione all’iniziativa Spa Italia #Iopensoinblu: scattando e postando sui social foto di oggetti blu presenti nelle nostre abitazioni e in quelle degli alunni;

Visualizzazione del pezzo “Goccia dopo goccia” reinterpretato dal coro "L'Arpa Di Davide" della parrocchia SMMR di Torbella Monaca (Roma). Condivisione del materiale di studio prodotto dallo Sportello Autismo Agrigento: Partecipazione Flashmob #Favaracheinclude: mettendo alle finestre delle nostre case qualcosa di blu, con l’ascolto sincrono della canzone “Nel blu dipinto di blu” alle ore 12.00; Condivisione di post e foto del manifesto flashmob #Favaracheinclude sul proprio profilo WhatsApp.

La proclamazione dei vincitori della sesta edizione del concorso “Raccontami l’Autismo” 2019/2020 avverrà il 3 Dicembre 2020 in occasione della “Giornata Mondiale delle persone con Disabilità”. Per l'importanza del tema vi invitiamo a dare risalto alla notizia e a trasmettere il video “Insieme per l’Autismo” creato dall’I.C. “G. Guarino” di cui inserisco il link sotto, in quanto troppo pesante da

condividere tramite e-mail :