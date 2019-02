I giochi per strada fanno tappa a Girgenti, ricordi di ieri ed emozioni di oggi

Le emozioni dei giochi per strada, le tradizioni di un tempo ed i colori. Il festival del Mandorlo in Fiore è pronto per fare rivivere la tradizione attraverso i giochi delle precedenti generazioni, per riscoprire, angoli, valori e la semplicità del divertimento sano e ricco di emozioni, teatro saranno i luoghi più belli della città.

"Giocattoli poveri, strumenti fantasiosi, ideati dalla voglia di svagarsi, un modo per riportare alla ribalta la genuinità del vivere, farla tastare alla generazione digitale, ripercorrere storia e rituali che hanno rappresentato un momento di formazione per i nostri genitori e i nostri nonni. Conoscenza per i più piccoli, ricordo per gli adulti".

A parlare è il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento Giuseppe Parello “Il Parco – dice in una nota – nella elaborazione di quel nutrito programma che in quanto tale, vuole il massimo coinvolgimento del pubblico, ha predisposto due giornate dedicate ai giochi di strada, realizzate da tecnici professionisti della Figest che propongono un viaggio nel tempo con trottole, funi, corde, birilli e molto altro. Due giorni di iniziative: la prima sabato 2 marzo alle18.00 lungo le strade del centro di Girgenti, la seconda il 3 marzo che convoglierà il pubblico che vorrà parteciparvi, lungo la Via Sacra della magnifica Valle dei Templi e che permetterà di godere di una location d’eccezione, animata dalla possibilità di recuperare pezzi importanti della nostra storia e della evoluzione del modo di divertirsi che fa parte di un’epoca. Un modo – conclude Parello - per dare vigore ad una forte testimonianza del modo in cui erano strutturate le relazioni di vita nei quartieri e richiamare il ruolo rivestito dai più piccoli e dagli adulti nel contesto ludico, ma anche un’occasione per istruire i bambini e sollecitare gli adulti, verso la consapevolezza del nostro immenso patrimonio culturale".

La tradizione dei giochi per strada fa tappa a Girgenti, lo svago di un tempo nei luoghi di ieri