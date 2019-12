"Giocattoli in MoVimento", i pentastellati a Casteltermini: il programma

Il Movimento 5 Stelle di Casteltermini aderisce all’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”, organizzata dal M5S su tutto il territorio nazionale durante i mesi di dicembre e gennaio. A Casteltermini l’evento è organizzato per domani, domenica 29 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20.

In questa circostanza sarà possibile portare 2 giochi o libri usati ed in buono stato e scegliere un gioco o un libro, anche questi usati, tra quelli esposti presso il gazebo allestito in Piazza Duomo.

"Con questa iniziativa - dicono gli attivisti del M5s Casteltermini - intendiamo incoraggiare tra i nostri bambini le buone pratiche quali il riuso e la condivisione dei propri giocattoli ed insieme la generosità nei confronti dei soggetti più deboli della nostra comunità. Tutti i giochi raccolti, infatti, saranno donati in beneficienza."