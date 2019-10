"Dolcetto o scherzetto?", Halloween party al "Giganti park": l'evento

In città è Halloween. Feste, eventi anche e soprattutto per i più piccoli. Al “Giganti Park” un pomeriggio tutto da vivere. Giovedì 31 ottobre a disposizione anche il trucca bimbi con Serena Mazzoni e per i più grandi arriva "Punto Caldo Cicchiddu" per gustare la pizza siciliana. L'evento inizierà alle 17 e proseguirà fino alle 23. Musica, animazioni e maxi gonfiabili ma anche caramelle e animazione. gonfiabili illimitato, Musica , animazione, truccabimbi, pizzetta , bevanda e caramelle per tutti i bambini.