Gianni Morandi, musica e mostre: gli eventi del week end

Nuovo fine settimana di gennaio. In città mostre e firma copie, per un week end tutto da vivere. Nell’Agrigentino è pronto ad abbracciare i propri fans, Gianni Morandi.

L'artista incontra i fan e firme le copie del suo nuovo cd “D’amore d’autore”. Morandi continua a scalare le classifiche, il suo brano e tra più ascoltati di sempre. Uno dei cantanti più celebri d’Italia sarà il super ospite del centro commerciale "Le Vigne". L’evento si terrà il 20 gennaio. Morandi sarà a disposizione dei fan e canterà per i suoi estimatori. L’ingresso sarà gratuito.

“È più facile far piangere che ridere". Tre giorni di spettacolo al teatro della Posta Vecchia di Agrigento. Il 19, 20, 21 gennaio uno spettacolo tanto atteso. In scena Giù Giù Gramaglia, Tonino Migliaccio, Simona Carisi e Angelita Butera. Direttore di scena Simona Carisi, costumi di Angelita Butera.

Il progetto “Natura che Cura” per l’anno scolastico 2017/2018 coinvolgerà molte scuole su tutto il territorio nazionale in una serie di incontri tra studenti e medici. L'evento si terrà a Palma di Montechiaro il 22 gennaio.

“Eleganza e fascino”. È il titolo della mostra di abiti d’epoca in allestimento nelle sale del Museo Scaglione, in piazza Don Minzoni. L’iniziativa è dell’assessorato al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Sciacca, retto dal vicesindaco Filippo Bellanca, e dell’associazione La danza, presieduta da Biagio Abbruscato e con la direzione artistica di Aurelia Lalicata. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con la cooperativa Agorà.

“Generazione App, la social tra opportunità e rischi”. E' il tema di un incontro organizzato dal Lions Club Sciacca Terme che si terrà al liceo scientifico “Enrico Fermi” il 20 gennaio alle 9,30.

A più di un mese dalla morte di Calogero Mossuto, il senzatetto trovato cadavere nel centro città, si terrà una mostra di ricordo. “Lillo Mossuto – senza catene”, è questo il titolo dell’esposizione che avrà luogo nella galleria d’arte “Q art and crafts” di Alfonsina Quintini. Da un’idea di Mario Passarello, saranno messe in mostra alcune delle numerose opere inedite pittoriche e grafiche realizzate da Lillo Mossuto nel corso della sua vita.

Domenica 21 gennaio ci sarà un nuovo appuntamento con le attività rotariane promosse dal Rotary Club “Colli Sicani” di Aragona. Nel comune delle Maccalube infatti, il club di Aragona sarà impegnato nella piantumazione di alberi in diversi luoghi del paese che andranno a migliorare l’arredo e il decoro urbano della cittadina dell’agrigentino.