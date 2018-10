"Frantoi in piazza", week end dedicato all'olio

Weekend dedicato all’olio extravergine di oliva a Menfi con "Frantoi in piazza", in cui uliveti e frantoi si mostreranno nel loro maggiore momento di produzione a visitatori e turisti offrendo momenti didattici e pregiate degustazioni dell'olio novello. Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre, Menfi celebra dunque uno dei prodotti principali della sua terra, espressione di un terroir che è cuore e centro della DOP Val di Mazara, ed estensione della

produzione vitivinicola.



Una città in festa con spettacoli musicali, mostre, convegni, talk show e degustazioni che hanno come tema il mondo dell'olio d'oliva

coltivato e prodotto nel territorio: l’evento, organizzato dal Comune di Menfi, inizierà domani alle ore 9.30 con un incontro per i ragazzi

delle quarte classi della scuola primaria dell’I.C. Santi Bivona di Menfi, dal titolo "Pesce azzurro e olio d'oliva: conoscerli per gustarli" a cura del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea Sciacca e U.I.A. Menfi Dipartimento Regionale Agricoltura. Nel pomeriggio, il convegno "Degustando gli oli", moderato dal giornalista Luigi Caricato, metterà a confronto i produttori del territorio, poi la mostra fotografica "Ricordi" a cura di Gregorio Viviani.



“Non solo Inycon: insieme al buon vino e al buon cibo - dice il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri, con gli assessori Nadia Curreri e Saverio Ardizzone – continuiamo a valorizzare i valori della nostra terra e del benessere a 360 gradi: il protagonista del prossimo weekend non può che essere l’olio, le olive e gli ulivi, che insieme rappresentano paesaggio, storia e gusto della nostra tradizione, che si rinnova ogni anno in riti familiari che mettono in modo un sistema socioeconomico sano e questa Amministrazione sempre più intende promuovere e valorizzare”.



Sabato 27 sarà la volta del talk show "Diario dell'ulivo saraceno", omonimo titolo del libro di Peppino Bivona, con la partecipazione dello scrittore Gaetano Basile; mentre domenica il talk show “Raccontando: «Donne dal cuore di pane» e "L'uomo dei campi e la

giumenta bianca" dedicato ai libri di Tanina Lipari - Malgari Venezia e Antonio Castelli, con la partecipazione del musicista Roberto Cuttaia.



Tra le degustazioni, i piatti tipici preparati dalle "Signore della cucina menfitana" e dall'associazione "Sicilia racconta": da non perdere il prelibato gelato gourmet all'olio d'oliva a cura della gelateria "Gusto Giusto”, musica live in via della Vittoria e il concerto del "Trio Calace" chitarra-mandola-mandolino, nelle suggestive sale del Museo Civico di Palazzo Pignatelli (domenica, ore 20).