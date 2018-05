Al via la sesta edizione del:"ForumMet"

Si terrà quest’oggi, 29 maggio, ad Agrigento – via Barone, 2a – la sesta edizione del "Forum MeET" Mediterraneo/Europa/Transnazionalismi", evento annuale promosso dalla Fondazione Mondoaltro e dalla Caritas Diocesana Agrigento, quest’anno in collaborazione con la delegazione regionale Caritas Sicilia, per l’approfondimento delle dinamiche geopolitiche nell’area mediterranea e la promozione del Servizio Volontario Europeo.

Il tema scelto per la questa edizione è "L’Europa verso uno sviluppo sostenibile". Un’economia malata porta ad un accrescimento delle povertà, a danni ambientali irreversibili, all’aumento delle disuguaglianze, ad un incremento delle esigenze migratorie, con ciò minando seriamente le prospettive di Pace. Riflettere sugli effetti delle attuali politiche e su possibili percorsi alternativi da intraprendere appare dunque di fondamentale importanza, tanto più se al tavolo di discussione saranno invitati a partecipare rappresentanti dei diversi Paesi del Mediterraneo. Nello specifico, durante l’evento, saranno trattati quattro dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030: Istruzione di qualità; . Lavoro dignitoso e crescita economica; Ridurre le disuguaglianze; #15. La vita sulla terra I temi saranno sviluppati con tavoli tematici e testimonianze di buone prassi.

L’evento avrà inizio alle 09:30 con i saluti del Cardinal Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento e Presidente di Caritas Italiana, e di Giacomo D’Arrigo, Direttore dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Centro dei lavori sarà la relazione del Dott. Gianni Bottalico, membro del Segretariato dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e cofondatore dell’Alleanza contro la Povertà in Italia, il quale proporrà una riflessione su «La sfida della sostenibilità». L’evento si concluderà alle 18:30, con i saluti del delegato regionale Valerio Landri.