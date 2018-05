La "FortitudoFamily" organizza il Gran Galà "Basket per il sociale"

Sport e solidarietà insieme per il Gran Galà “Basket per il sociale” firmato FortitudoFamily, in programma sabato, alle 20, nella sede dell’associazione FortitudoFamily, in via Cavaleri Magazzeni 13/C (ex Baraka) ad Agrigento.

Non ci sono inviti e nemmeno liste, anche l’ingresso è gratuito a patto che ognuno porti dei generi alimentari da donare all’associazione Volontari di Strada. Sì, perché è una serata in cui il vero protagonista è il cuore, quindi la generosità.

"Perché - spiegano gli organizzatori - non bastano le parole ma ci vogliono i fatti per aiutare gli altri, per entrare in punta di piedi nelle vite di chi ha bisogno un litro di latte o un chilo di spaghetti. Ci ha pensato l’associazione a rompere gli schemi e a far sì che, in questo periodo dell’anno, non è Natale e nemmeno Pasqua, ogni famiglia possa avere una tavola bandita e i bambini possano mangiare latte e biscotti. Ma la generosità non si ferma qui. I soci di FortitudoFamily rivolgono la loro attenzione anche a quello che dovrebbe essere il migliore amico dell’uomo ma, purtroppo, spesso viene abbandonato, maltrattato, seviziato e, talvolta ucciso: il cane".

Durante la serata, infatti, si svolgerà un’asta con in palio dei cimeli offerti gentilmente dai giocatori della Fortitudo Agrigento, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione Aronne.

Nel corso della serata, la FortutidoFamily offrirà a tutti gli intervenuti un buffet con street food. Partecipano all’evento le compagini sportive: Fortitudo Agrigento “B” (serie C maschile), La Fenice (basket femminile di Ravanusa); Girgenti Giants (serie D maschile); Asd L’arca di Noè (minibasket); Asd Real Basket (minibasket); Vecchie Glorie (ex cestisti agrigentini). Ospite d’onore la squadra della Fortitudo Agrigento.