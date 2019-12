E’ in pieno svolgimento il quinto Forum Internazionale “La terra è di tutti. Migrazione globale, dramma epocale” organizzato dall’accademia di Studi Mediterranei di Agrigento nel contesto del premio internazionale Empedocle per le scienze umane giunto ormai alla sua ventiseiesima edizione.

Le prime tre giornate, da venerdì a ieri mattina, hanno visto alternarsi nella sala conferenze di Casa Sanfilippo, relatori di prim’ordine tra cui Mariella Guidotti, responsabile del servizio Migrantes diocesano, la prof. Maddalena Tirabassi, direttrice del Centro Altreitalie sulle migrazioni e don Baldo Reina, rettore del seminario agrigentino. Nei prossimi giorni, fino a giovedì sono previste altre interessanti relazioni tra cui quella della prof. Alganesh Fessaha, presidente della Ong Gandhi, organizzazione umanitaria nata nel 2003 dall’unione di un gruppo di medici, professori universitari e avvocati e rivolta al sostegno di bambini, adolescenti e donne attraverso progetti di assistenza in diversi Paesi africani, in Europa e in India. La Fessaha, medico di origini eritree, è impegnata ad aiutare in particolare le migliaia di persone che, in fuga dalla leva obbligatoria e dai lavori forzati del regime eritreo di Isaias Afewerki, diventano vittime del traffico di esseri umani. Ha parlato sul tema “La migrazione come salvezza”.

Di particolare importanza anche la presenza della dott. Elena Ethel Schlein, già eurodeputato derl Pd e relatrice del Gruppo S&D sulla riforma, sempre molto impegnata sui temi migratori e della popolazione carceraria, la quale ha parlato delle tendenze politiche europee sull’asilo e la riforma del regolamento di Dublino.