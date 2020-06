Fase 2, riapre anche la "Foresteria" Planeta di Menfi

Dopo la lunga chiusura dovuta al "lockdown", riapre il prossimo 19 giugno la foresteria di Planeta a Menfi. Si tratta di unresort con 14 stanze con

terrazzino privato e il ristorante aperto anche al pubblico esterno. Proprio quest'ultimo organizzerà gli spazi tra la terrazza e le aiuole del Giardino degli aromi per garantire il distanziamento sociale tra gli ospiti, punterà su un menù di“ Piatti Signature” e "Menu del giorno” pensato ed elaborato sulla base della spesa quotidiana, in cui però le erbe aromatiche saranno il tocco essenziale dei piatti dello Chef.

Rimangono in programma le cooking classes nella cucina del ristorante; mentre la novità sarà l’esperienza #Planetacomestoyou con le cooking class direttamente nelle ville private, sempre guidate dallo chef Angelo Pumilia, e le formule di asporto e delivery.

Per rendere ancora più unica e flessibile l’esperienza in Foresteria si potrà optare tra diversi pacchetti- soggiorno pensati per famiglie, amanti delle escursioni in bici o anche soltanto del buon cibo.