"Flashbook - letture a ciel sereno", l'evento dedicato ai bambini

Una serata in atrio dedicata ai bambini, inserita nel cartellone di Sciacca Estate 2019 allestito dal Comune di Sciacca. Lunedì 29 luglio in programma un flashmob dedicato alla letteratura per l’infanzia, a cura di “Flashbook - letture a ciel sereno”. L’appuntamento è alle 21 nell’atrio superiore del Palazzo Municipale. Si leggerà ad alta voce “Tino Tino Tino Tina Tino tin tin tin” e tante altre storie ancora.

“Flashbook – letture a ciel sereno” è un’iniziativa gratuita promossa dall’associazione Mami – Mamme a Milano e dal blog e pagina face book “libri e marmellata” e “letteratura per l’infanzia”.